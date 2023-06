EZB hebt Leitzins an: Die Europäische Zentralbank ist im Vergleich zur US-Notenbank Fed mit einiger Verspätung in den Kampf gegen die Inflation eingestiegen, und sie hinkt immer noch ein wenig hinterher. So konnte die Fed in dieser Woche bereits eine Pause bei der Erhöhung der Zinsen einlegen – anders als ihr europäisches Pendant: Die EZB setzte ihren Leitzins heute um weitere 0,25 Prozentpunkte auf nun 4 Prozent herauf . Zwar gab der Aktienmarkt heute nach . Die achte Zinserhöhung der EZB in Folge dürfte an der Börse aber kaum jemanden überrascht haben, sie war allgemein erwartet worden. (Übrigens: Bei vielen Sparern ist die Zinswende nach wie vor nicht angekommen. Eine Auswertung des Vergleichsportals Verivox zeigt etwa, dass allein ein Viertel aller Sparkassen und Volksbanken noch immer keine Zinsen auf Tagesgeld zahlt ).

Siemens plant Milliardeninvestitionen: Die geopolitischen Spannungen in der Welt sorgen vielerorts für Nervosität – nicht jedoch offenbar bei Siemens. Kein Unternehmen kann es sich leisten, auf den chinesischen Markt zu verzichten, sagt vielmehr Konzernchef Roland Busch und kündigt neue Investitionen in der Volksrepublik an. Geplant sind demnach der Bau einer Fabrik in Singapur und der Ausbau des Werkes in Chengdu. In Europa und den USA will Siemens in ähnlichem Umfang investieren.