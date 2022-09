Der größte Börsengang in Deutschland seit mehr als 25 Jahren steht jetzt kurz bevor: Wie Volkswagens Gremien am Sonntagabend beschlossen, wird die Porsche AG ihr seit Langem vorbereitetes Debüt am Aktienmarkt am 29. September geben, also Donnerstag in einer Woche. Dabei sollen stimmrechtslose Vorzugsaktien des Stuttgarter Sportwagenbauers im Volumen von bis zu 9,4 Milliarden Euro bei Anlegern platziert werden. Die Deutsche Telekom hatte 1996 Papiere im Wert von zusammen 9,65 Milliarden Euro platziert, seither gab es in dieser Größenordnung nichts mehr.