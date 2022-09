Warum so viele Automobilzulieferer in die Dauerkrise rutschen: Die Autowelt ist geteilt wie wahrscheinlich nie zuvor. Den Herstellern geht es noch blendend, trotz Krieg und Teileknappheit. Sie können die wenigen verfügbaren Chips in teure Modelle stecken und die höheren Preise an die Kunden weiterreichen. Die Zulieferer dagegen müssen mehr für die Chips bezahlen als gewohnt, die Rohstoffe werden teurer – und sie bekommen keinen oder zu wenig Ausgleich. Unser Kollege Christoph Seyerlein hat sich in der Branche umgehört und kommt zu einer erschreckenden Diagnose: Obwohl sich das Ende des Verbrenners lange angekündigt hat, überfordert die Technologiewende viele Vorstände. Oder wie es der Chef eines Mittelständlers ausdrückt: "Aktuell kippelt jeder zweite Zulieferer."