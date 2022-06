Geldregen für Personio: Das 2015 gegründete Unternehmen, das mit seiner Software die Personalverwaltung verändern will, hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde rund 200 Millionen US-Dollar eingesammelt. Damit steigt der Unternehmenswert von Personio von 6,3 auf 8,5 Milliarden Euro. Und das in einer Zeit, in der viele Start-ups mit rückläufigen Bewertungen zu kämpfen haben. Personio ist nun eines der wertvollsten Start-ups in Europa.