Tesla besitzt ebenfalls Gigafabriken, in sein Batteriezellenwerk in Texas steckt das Unternehmen nun 776 Millionen Dollar. Man rechnet wohl mit steigender Nachfrage. In China hat der Autobauer dagegen erst kürzlich die Preise gesenkt. Wer kurz zuvor ein Auto der Kalifornier gekauft hat, findet das wohl wenig dufte. Einige ärgerten sich so sehr, dass es in chinesischen Tesla-Etablissements zu Tumulten kam.