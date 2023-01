Porsche will Google: Der Stuttgarter Sportwagenbauer arbeitet an einer spektakulären Wende in der Zusammenarbeit mit Google. Das hat manager magazin exklusiv aus Konzernkreisen erfahren. CEO Oliver Blume möchte künftig Googles Apps in die Porsche-Cockpits lassen – allen voran die Orientierungssoftware Google Maps. Bislang hatte das Unternehmen in seinen Modellen lediglich den Zugriff auf iPhones ermöglicht. Die Kehrtwende, die vom Unternehmen noch nicht offiziell bestätigt wurde, gründet im Scheitern der konzerneigenen Software-Projekte (Cariad) und könnte auf Volkswagen erweitert werden.