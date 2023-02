Mathias Döpfner streicht Stellen bei "Bild" und "Welt": Mit einem Sparprogramm will Springer -Chef Mathias Döpfner das Ergebnis seiner deutschen Medienmarken bis Ende 2025 um rund 100 Millionen Euro verbessern. Das kündigte Döpfner heute in einem Schreiben an seine Mitarbeiter an. Welchen imperialen Plan Döpfner mittelfristig mit dem Medienhaus hat, haben unsere Kollegen Christina Kyriasoglou und Martin Noé für Sie analysiert.

Ralf Brandstätter sieht keine Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen: Volkswagens China-Chef Ralf Brandstätter hat nach einem Besuch in dem umstrittenen Werk in der Provinz Xinjiang betont, an der Fabrik festhalten zu wollen. "Wir haben keine Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen in diesem Werk – das hat sich nach meinem Besuch nicht geändert", sagte er. Ein Bericht des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte hatte im vergangenen Jahr von schwerwiegenden Verstößen in der Gegend gesprochen. In der Provinz soll es unter anderem Umerziehungslager geben.