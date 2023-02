Liebe Leserin, lieber Leser,

Henrike Reemtsma, Tochter aus dem Hamburger Tabakclan, ist derzeit häufig auf ihrer Großbaustelle am Templiner See unterwegs. Ein 100 Jahre altes Internatsgebäude, 450 Räume, stark renovierungsbedürftig. Ein europäisches Internat will sie dort errichten, ein Ort, an dem die "Europäerinnen und Europäer von morgen ausgebildet werden". Für das rund 100 Millionen Euro teure Projekt muss sie einen zweistelligen Millionenbetrag noch selbst auftreiben. Reemtsma will, dass die Schule allen offensteht, unabhängig vom Einkommen der Eltern.

Oder Erck Rickmers, früher Reeder, heute Herrscher über eine Investmentholding. Er plant am Hamburger Alsterufer eine Intellektuellen-Groß-WG: Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Philosophen, Praktiker und Künstler sollen in Hamburger Eins-a-Lage ein paar Monate zusammen wohnen. Dadurch sollen neue Ideen und Lösungen entstehen für die Fragen unserer Zeit. Oder Tobias Merckle, Sohn des verstorbenen Multimilliardärs Adolf Merckle: Seit ein paar Jahren baut er sogenannte Hoffnungshäuser, in denen geflüchtete Familien Tür an Tür mit Deutschen wohnen.

Reemtsma, Rickmers und Merckle stehen für eine Reihe von Multimillionären, die der Polykrise etwas entgegensetzen. Sie bauen geschützte Orte und laden Menschen dorthin ein. Während die Fronten innerhalb der Gesellschaft wieder scharf gezogen werden, halten diese Philanthropen mit Millionenprojekten dagegen. Sie verdanken ihren Wohlstand jener stabilen Nachkriegsordnung, die jetzt in Gefahr ist. Ihre Initiativen unterscheiden sich im Detail, aber ein Prinzip eint sie: echte Menschen an echten Orten zu einem echten Austausch zusammenzubringen. Wie das funktioniert, hat unsere Kollegin Sonja Banze recherchiert: Wie reiche Stifter die Welt verbessern.