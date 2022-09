Er hat Paypal mitgegründet und ist mit Facebook und Palantir zum Milliardär geworden: Peter Thiel ist wohl einer der berühmtesten und einflussreichsten Tech-Investoren – und der umstrittenste.

Seit Jahren schürt der in Frankfurt am Main geborene 54-Jährige düstere Umsturzfantasien. Doch jetzt mischt er die amerikanische Politik auf. Im Vorfeld der Kongresswahlen im November hat sich Thiel zum Megaspender aufgeschwungen. Er unterstützt die beiden Republikaner Blake Masters und James David Vance, die sich mit kruden Thesen voll rassistischer Anspielungen und Verschwörungstheorien gegenseitig überbieten. Er ist damit zum Königsmacher der neuen Rechten in den USA geworden. Ganz aktuell hat er für Ende dieser Woche zu einem Spendendinner für die beiden in seine Villa in Los Angeles geladen.