Die Game Changer der deutschen Wirtschaft: Zu den größten Stärken dieses Landes gehörten stets Erfindergeist und Innovationskraft. Seit 2015 würdigen manager magazin und die Strategieberatung Bain & Company daher Unternehmen, die in ihrer Branche die Spielregeln grundlegend umgeschrieben haben. In diesem Jahr erhielten das Solar-Start-up Enpal sowie die beiden Dax-Konzerne Siemens Healthineers und Porsche den Game Changer Award. Dem Stuttgarter Autobauer ist im vergangenen Jahr gemessen an der Marktkapitalisierung der erfolgreichste deutsche Börsengang aller Zeiten gelungen, der das Unternehmen direkt in den Dax beschleunigte. Und CEO Oliver Blume hat noch mehr vor, auf unserer Bühne hat er sogar einen elektrischen Porsche 911 in Aussicht gestellt. Siemens Healthineers erzielt mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz entscheidende Verbesserungen in der Qualität der bildgebenden Diagnostik. Und Enpal hat ein Abomodell für Solaranlagen ersonnen – eine "deutsche Rooftop-Revolution", wie es in der Laudatio hieß. Herzlichen Glückwunsch den Gewinnerinnen und Gewinnern! Mehr Details, Case Studies zu den Firmen und Eindrücke vom Abend finden Sie hier.