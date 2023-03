In Hongkong sprudelt das Leben, Singapur ist sauber, aber langweilig – so ging früher das Klischee über die zwei unabhängigen Businessmetropolen Asiens. Heute sprudelt es in Singapur. Während China in Hongkong rüde durchgreift, strömen die Reichen in den Inselstaat zwischen Malaysia und Indonesien. Mein Kollege Mark Böschen war in Singapur, als im Januar erstmals die Kunstmesse Art SG öffnete. Er traf aber nicht nur die VIP-Galeristen, sondern er hat auch das feine Refugium der einheimischen Elite besucht, den Singapore Country Club (SICC). Und er hat natürlich mit Unternehmern und Geldmanagern gesprochen. Sie alle sind optimistisch: Chinas Öffnung nach den Lockdowns ist die große Wachstumsstory 2023. Wie es sich in Asiens erfolgreichster (und teuerster) Boomtown lebt und zu welchen Aktien die Profis dort raten, lesen Sie hier.