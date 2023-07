Audi will die teils um zwei Jahre verspäteten Modelle mit Hochdruck in den Handel bringen. So lautete bisher der offizielle Plan von Vorstandschef Markus Duesmann. Doch was hat sein Nachfolger Gernot Döllner vor, der am 1. September das Amt übernimmt? Mein Kollege Michael Freitag hat sich bei dem Premiumhersteller umgehört und einige Interna über die neue Strategie erfahren.