Was also ist das Geheimnis dieser Erfolgsberaterin im doppelten Wortsinn? Wie arbeitet sie? Und mehr noch: Wer ist eigentlich diese Frau? Meine Kollegin Sonja Banze hat sich dieser Fragen angenommen, hat mit vielen gesprochen, die Frowein kennen und ihre Arbeit zu schätzen wissen. Und sie hat die studierte Psychologin und Kommunikationswissenschaftlerin besucht, in einer kleinen Altbauwohnung in Berlin-Charlottenburg, in der sie auch ihre Klienten empfängt. Entstanden ist das Porträt einer Frau, die in die Seele der deutschen Führungselite zu blicken scheint: Die Geheimpsychologin der deutschen Wirtschaft