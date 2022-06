Es gibt gleich zwei gute Nachrichten für diejenigen, die in diesem Sommer mit Bus und Bahn erdverbunden, kostengünstig und klimaschonend reisen wollen. Erstens: Der Start des Neun-Euro-Tickets hat zwar für Enge in Deutschlands Nahverkehrszügen gesorgt, aber das befürchtete Chaos ist bislang ausgeblieben. Zweitens: Wer mit Bus und Bahn durch Deutschland und Europa reisen will, hat endlich eine App zur Hand, die Ordnung im labyrinthischen Strecken- und Verkehrsnetz der unterschiedlichen Anbieter schafft.

Das deutsche Reise-Start-up Omio ist eines der wenigen weltweit, das noch einen Platz neben US-Riesen wie Booking oder Expedia gefunden hat. Die App gibt schnelle Orientierung für Bus- und Bahnreisen quer durch Europa. Sie funktioniert zugleich als Ticketshop für mehr als 1000 Reiseanbieter. Damit hat Omio-Gründer Naren Shaam eine Nische besetzt, die Platzhirsche wie Google oder Booking noch nicht abgegrast haben. Und seit das Bundeskartellamt die Deutsche Bahn im April dazu verdonnerte, ihr Fahrkarten-Monopoly aufzugeben, spürt Omio noch mehr Rückenwind.

Der Online-Reiseplaner dürfte in Deutschland wie auch in Europa an Relevanz gewinnen. Was Omio-Gründer Shaam vorhat und was die Ticket-App schon heute leistet, hat unser Kollege Michael Machatschke aufgeschrieben. Nicht nur für junge Reisende lohnt es sich, in diesem Sommer neben dem Neun-Euro-Ticket auch die Omio-App zur Hand zu haben.