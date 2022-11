Bahn ringt sich zu Schenker-Verkauf durch: Die Deutsche Bahn will sich nach langem Hin und Her doch noch von ihrer Speditionstochter Schenker trennen. Ein Verkauf soll Milliarden in die Unternehmenskasse spülen. Mitte Dezember dürfte der Aufsichtsrat der Bahn den Verkaufsprozess in die Wege leiten, wie mein Kollege Michael Machatschke schreibt. Bahn-Chef Richard Lutz hatte sich lange gegen den Verkauf seines einträglichsten Bereiches gesträubt, doch nun ist der Anteilseigner Bund ihm entgegengekommen: Die Bahn darf die Einnahmen aus dem Schenker-Verkauf weitgehend behalten und für die Reparatur des maroden Schienennetzes verwenden. Der Haken: Vom Bestpreis von bis zu 20 Milliarden Euro, die zum Höhepunkt des Logistik-Booms möglich schienen, ist man durch das lange Gezerre wieder weit entfernt.