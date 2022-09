Der neue Volkswagen-Chef Oliver Blume hat gleich an seinem ersten Tag im neuen Amt das Topmanagement zusammengerufen, um eine Art Regierungserklärung abzugeben. Im Kutschenmuseum von Lissabon hat Blume unter tosendem Beifall seine Führungsprinzipien erklärt, die er selbst seine "Big Five" nennt. Damit setzt Blume den Ton für seine Amtszeit.

Unser Kollege Michael Freitag hat Blumes "Big Five" für Sie zusammengefasst: Dem neuen Chef geht es darum, das Profil aller zehn Konzernmarken zu schärfen und daraus zusätzliche Profitquellen zu erschließen. Zudem will Blume die künftigen Modelle stärker vom Kunden aus denken und die Qualität der Produkte verbessern: Dazu gehört auch die Rückkehr der berühmten Abnahmefahrten, bei denen Hunderte VW-Mitarbeiter neue Modelle bei teils extremen Wetterbedingungen testen.

Weiterhin will Blume das Teamplay verbessern und das Unternehmertum im Riesenkonzern VW fördern: Er will nur Leitplanken setzen, denn die Marken wüssten selbst, wie sie das Beste herausholen. Natürlich steht auch das Thema Nachhaltigkeit auf der Agenda des neuen VW-Chefs: Wie Blume Volkswagen mithilfe der "Big Five" zum Erfolg führen will, lesen Sie hier.