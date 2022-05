7500 Milliarden Dollar sind ein hübsches Sümmchen. So viel Geld lagert Schätzungen zufolge auf Offshore-Konten rund um den Globus. Es gehört russischen Oligarchen und anderen lichtscheuen Gestalten der Weltwirtschaft, die sich von Heerscharen von Anwälten, Wirtschaftsprüfern, Strohleuten und Vermögensverwaltern dabei helfen lassen, ihr Vermögen vor der Öffentlichkeit und vor allem vor Steuerbehörden geheim zu halten. Seit Jahren scheitern alle Versuche, dieser Schattenfinanzwelt beizukommen – vor allem in Deutschland. Die Bundesrepublik gilt als Paradies für Geldwäscher, denn hierzulande mangelt es nicht nur an geeigneten Gesetzen gegen das zwielichtige Treiben, sondern auch an Verfolgungsbehörden, die diese Regeln durchsetzen könnten.

Doch das soll sich nun ändern. Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen, die gegen Russlands Superreiche verhängt wurden, bringen Dynamik in die Sache. Und in Kanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner, die plötzlich zu Vorkämpfern gegen Briefkastenfirmen, Schwarzgeld und Steuerhinterziehung mutieren. So soll Deutschland nun aufrüsten, mit mehr Transparenz, schlagkräftigeren Behörden und bislang nicht gekannter Härte gegen die Schattenfinanziers. Sogar eine Finanzpolizei nach dem Vorbild der italienischen Guardia di Finanza, die nicht nur mit außergewöhnlichen Befugnissen, sondern vor allem mit beeindruckender Bewaffnung ausgestattet ist, schwebt dem Ampel-Kabinett vor. Ein Gedanke, bei dem auch unbescholtenen deutschen Unternehmerfamilien ein wenig mulmig wird, wie mein Kollege Christoph Neßhöver in seiner spannenden Geschichte über das Thema berichtet .