Seit mehr als zwei Jahren sitzen wir nun bereits in Jogginghose und T-Shirt in unseren Home Offices, nun geht es zurück ins Büro. Aber geht es deshalb auch zurück in den Business-Dress mit Anzug und Krawatte respektive Kostüm und Halstuch? Auf keinen Fall, sagen viele Arbeitnehmer, die sich an den legeren Kleidungsstil gewöhnt haben. Doch, sagen dagegen manche Vorgesetzte, die um die richtige Arbeitseinstellung sowie das Image bei Kunden und Geschäftspartnern bangen. Allerdings gibt es noch einen weiteren Aspekt, der bei der Frage der richtigen Kleidung am Arbeitsplatz eine Rolle spielt: Das traditionellere Outfit kann gegenüber dem Casual Look bares Geld wert sein, wie die Kollegen vom Harvard Business manager berichten .