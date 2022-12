Wie Putin-Kritiker Oleg Deripaska enteignet wurde: Der russische Milliardär Oleg Deripaska zählt zu den wenigen Oligarchen, die Wladimir Putins Angriff auf die Ukraine offen kritisieren. Nun wurde Deripaska, der vor den Winterspielen im russischen Sotschi noch eng an Putins Seite stand, von einem russischen Gericht enteignet und seiner Luxushotels am Schwarzen Meer beraubt, wie die "Financial Times" berichtet. Der Luxushotel-Komplex "Imeretinskiy", in den Deripaska rund eine Milliarde Dollar investiert hat, gehört nun zum Bildungs- und Wissenschaftscampus "Sirius", einem von Putins Lieblingsprojekten. Die Hintergründe zu dieser Warnung an die übrigen Oligarchen, lesen Sie hier.