Angesichts explodierender Energiepreise und der Sorge um die Gasversorgung aus Russland ist die Atomkraft als Energielieferant wieder in den Fokus gerückt. Hierzulande wird über ein zumindest zeitweiliges Revival der umstrittenen Technologie debattiert. Frankreich ist nie von der Atomkraft abgerückt, die Grande Nation sollte nun jede Menge Strom haben, mit dem auch anderswo in Europa Engpässe ausgeglichen werden könnten. Sollte man zumindest denken. Tatsächlich jedoch befinden sich die französischen Atomkraftwerke in einem desaströsen Zustand. Jeder zweite Meiler steht still, was den Strompreis in Europa zusätzlich in die Höhe treibt. Es ist eine Geschichte des Missmanagements, die sich beim inzwischen verstaatlichten Energieriesen EDF abspielt. Aufgeschrieben hat sie Kollege Kai Lange, Sie finden das Stück heute auf manager-magazin.de.