Wer sich in diesen Tagen in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft umhört, bekommt oft den geballten Unmut zu spüren. Vom Ende einer Wohlstandsepoche ist da die Rede, von drohender Deindustrialisierung und fehlgeleiteter Politik. Der Staat, so der Vorwurf, drangsaliere die Unternehmen mit immer neuen Vorschriften. Wer sich dann auf den Weg macht, diesem Vorwurf nachzugehen, landet in Eschborn bei Frankfurt, genauer: beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz Bafa.