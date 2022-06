Aktienkurse stürzen ab: Nach den heftigen Kursverlusten zum Wochenende geht der Ausverkauf an den Börsen am Montag weiter. Anleger fürchten angesichts der hohen Inflation in den USA nun schnellere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. Am Mittwoch steht die nächste Zinssitzung auf der Agenda, bei der weitere geldpolitische Straffungen als ausgemacht gelten. Der Dax verlor an diesem Montag deutlich, auch der Dow Jones setzt seine Talfahrt fort.