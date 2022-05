Ein Preissprung von 30.000 auf 100.000 US-Dollar innerhalb weniger Stunden – was sich Anfang März an der Londoner Metallbörse LME abgespielt hat, ist beispiellos in der 145-jährigen Geschichte des Handelsplatzes. Es traf den Rohstoff Nickel, ein für die Produktion von Batterien für Elektroautos wichtiges Metall. LME-Chef Matthew Chamberlain sah sich gezwungen, nicht nur den Handel mit Nickel kurzfristig zu stoppen, sondern auch bereits abgeschlossene Geschäfte in Milliardenhöhe zu stornieren.