Drei Milliarden Dollar Gewinn bei rund 16 Milliarden Dollar Umsatz im ersten Halbjahr: Läuft bei Netflix, könnte man meinen. Doch beim Streamingriesen kracht es gewaltig: Die Zahl der Abonnenten geht zurück, der Börsenwert ist eingebrochen, und Erzrivale Disney zählt, wenn man den Disney-Sportkanal ESPN hinzurechnet, mit 221 Millionen Abos inzwischen mehr Kunden. Netflix, eben noch als uneinholbar gefeierter Streaming-Pionier, hat seinen Vorsprung verspielt.

Die Gründe für das Netflix-Drama sind zahlreich. Konzernchef Reed Hastings war angetreten, mit der Streamingrevolution das Fernsehen in gleicher Weise zu monopolisieren wie Amazon den Onlinehandel. Doch davon spricht inzwischen niemand mehr. Denn anders als bei den klassischen Tech-Giganten wirken beim Streaming die unterstellten Netzwerkeffekte nicht. Das Angebot von Netflix wurde nicht besser, nur weil der Konzern mehr Kunden hatte. Und so kam es, dass ausgerechnet der Netflix-Erfolg die Rivalen – Disney, Universal, Amazon, Apple – anstachelte.

Die Kraft der Algorithmen, mit denen Hastings Serienerfolge am Fließband produzieren wollte, ist geringer als gedacht. Netflix hat ein Inhalteproblem. Neue Mega-Erfolge zu erzeugen, fällt schwer. Die Konkurrenz dagegen verfügt über größere Marken und Heldenwelten, die sie nun auswalzt. Der Streamingdienst HBO Max bereitet neben der Hit-Serie "House of the Dragon" noch fünf weitere "Game of Thrones" Serien vor. Disney+ hat sechs "Star Wars" Serien in Vorbereitung. Netflix gehen die großen Stoffe dagegen aus: die eigene Erfolgsserie "Stranger Things" endet bald und Topstoffe wie "The Crown" oder "Better call Saul" werden zwar von Netflix vermarktet, doch die Rechte daran haben andere.

Um zu zeigen, was das alles für die Zukunft von Netflix bedeutet, hat unser Kollege Jonas Rest mit zahlreichen Insidern gesprochen, mit Konkurrenten und Serienproduzenten. Exklusiv hat er sich Daten auswerten lassen und alles in einer Geschichte zusammengetragen, die auch Titelstory unseres aktuellen Magazins ist: Netflix - das Ende der Illusion.