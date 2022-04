"Russland will sein Öl und Ölprodukte an befreundete Länder in jeder Preisspanne verkaufen", sagte der russische Energieminister Nikolai Shulginow vergangenen Woche. Die Aussage zeigt, wie groß der Druck in Moskau inzwischen ist, Abnehmer für sein Öl zu finden. Das Problem aus russischer Sicht: Schon jetzt sanktionieren sich Käufer in Nordwesteuropa selbst und fahren den Handel mit Russland entsprechend zurück – in Erwartung eines EU-weiten Öl-Embargos, das gerade diskutiert wird.