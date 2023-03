Das Thema Schuldscheindarlehen liegt Johannes Lattwein, dem Finanzvorstand der Porsche Automobil Holding, offenbar am Herzen. Kaum hatte eine Mail mit einigen Fragen dazu unsere Redaktion in Richtung Porsche verlassen, da kam auch schon ein Gesprächsangebot von Lattwein zurück. Der Porsche-Vorstand hat allerdings auch guten Grund für seine Offenheit: Sein Unternehmen brachte im Februar das mit einem Volumen von 2,7 Milliarden Euro größte Schuldscheindarlehen auf den Kapitalmarkt, das es bisher gegeben hat. Warum also entschied sich das Dax-Unternehmen für dieses Finanzierungsvehikel, das sonst meist vom deutschen Mittelstand eingesetzt wird? Welche Vorteile haben Schuldscheindarlehen generell für Unternehmen? All diese Fragen beantworten wir Ihnen heute auf manager-magazin.de – Porsche-Vorstand Lattwein kommt dabei ausführlich zu Wort.