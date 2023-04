Wie meine Kollegen Katharina Slodczyk und Dietmar Palan exklusiv in Erfahrung brachten , versuchen die wichtigsten Finanziers mittlerweile ihr Kapital zu retten. Allianz X, die Wagniskapital-Tochter des Münchner Versicherungsriesen, bietet nach Informationen von manager magazin einen Teil ihrer Beteiligung zum Kauf an – mit einem deutlichen Bewertungsabschlag, versteht sich. Andere Investoren wie die Fonds Coatue und Third Point verlangen auf Basis vertraglicher Klauseln gratis höhere Anteile am Unternehmen, um ihren Wertverlust auszugleichen.