Beim Kurznachrichtendienst Twitter kommen zu dieser Branchenkrise noch hauseigene Turbulenzen hinzu. Wochenlang stand das Unternehmen in den Schlagzeilen, weil Multimilliardär und Tesla-Chef Elon Musk eine Übernahmeofferte abgegeben hatte. Seit diesem Wochenende ist nun klar: Aus dem 44-Milliarden-Dollar-Deal wird wohl doch nichts werden. Musk zog sein Angebot zurück und ließ die Twitter-Aktie damit am Montag einbrechen. Was nun folgen dürfte, ist klar: ein langwieriger Rechtsstreit, für den sich Twitter bereits in Stellung bringt. Der Kurznachrichtendienst bereitet eine Klage gegen Musk vor.