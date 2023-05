Die Milliardenwette der Lebensmittelindustrie: Mithilfe von Vertical Farming soll die immer weiter wachsende Weltbevölkerung auch in Zukunft ernährt werden können. Auch der Handelsgigant Lidl prüft den Einstieg in die vermeintliche Zukunftstechnik, wie wir jüngst an dieser Stelle berichtet hatten. In einer neuen Folge unseres Podcasts "Das Thema" klärt Handelsexpertin Margret Hucko über die Hightech-Variante der guten, alten Gewächshäuser auf.