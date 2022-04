IWF senkt globale Wachstumsprognose: Die Weltwirtschaft wird in diesem Jahr deutlich langsamer wachsen. Der Internationale Währungsfonds, der aktuell in Washington tagt, rechnet wegen des Ukraine-Krieges mit einer globalen Wachstumsrate von nur noch 3,6 Prozent. In der Eurozone dürfte das Wachstum in diesem Jahr rund 2,8 Prozent betragen, schätzt der IWF. In Deutschland werden es wahrscheinlich nur noch 2,1 Prozent Wachstum sein. Damit hat sich der Ausblick für das deutsche Wirtschaftswachstum beinahe halbiert.