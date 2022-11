Wie diese Frau Cyberkriminelle bekämpft: Die Gefahr von Hackerangriffen ist so hoch wie nie, jährlich entsteht Schätzungen zufolge allein in Deutschland ein Schaden von mehr als 200 Milliarden Euro. Unternehmen, die sich dagegen wappnen wollen, wenden sich nicht selten an: Claudia Eckert. Die Informatikprofessorin leitet das Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit. Das manager magazin hat Eckert in diesem Jahr in die Hall of Fame der deutschen Forschung berufen. Unser Kollege Michael Kröher stellt Ihnen die engagierte Forscherin vor.