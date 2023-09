Ein bisschen Rumprobieren mit KI gehört heute in jeder Organisation dazu. Die Ergebnisse bleiben aber meist dürftig. Zwei weltweit führende Experten werben dafür, gleich mit aller Kraft einzusteigen: "All In on AI: How Smart Companies Win Big with Artificial Intelligence" heißt das neue Buch des amerikanischen IT-Professors Thomas Davenport und der Beraterin Nitin Mittal von Deloitte. Die beiden haben 30 Unternehmen und staatliche Stellen untersucht, die mit vollem Einsatz und großem Erfolg auf KI setzen. Die zehn wichtigsten Maßnahmen, die sich aus diesen Fallstudien ergeben, haben sie in ihrem Beitrag für den Harvard Business manager zusammengefasst. Kernbotschaft: "Unternehmen, die KI konsequent einsetzen, werden ihre Branchen in den kommenden Jahrzehnten beherrschen."