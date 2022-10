Das liegt an der Mercator-Stiftung, die Schmidt-Ruthenbeck vor 26 Jahren gegründet hat. Ohne dass der Milliardär das geplant hätte, wurde aus dieser Keimzelle in den vergangenen Jahren die mächtigste Lobbyvereinigung Deutschlands. Ableger der Stiftung haben die öffentliche Meinung in den vergangenen Jahren geprägt wie keine zweite Lobbygruppe. Seine Leute haben entscheidenden Einfluss auf die Wirtschafts- und Energiepolitik der Republik. Unsere Kollegin Sonja Banze hat recherchiert, wie es so weit kam – und was die weiteren Pläne sind.