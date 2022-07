Und so tritt der Meta-Chef eine fast schon verzweifelte Flucht nach vorn an – ins Metaversum. Zuckerberg pumpt Abermilliarden in die Entwicklung, richtet den gesamten Konzern auf die virtuelle Realität aus, ohne zu wissen, ob die Massen ihm dahin folgen werden. Beäugt wird er dabei auch noch von Lina Khan, der obersten US-Wettbewerbshüterin, die das Treiben des Techgiganten zunehmend skeptisch sieht und nun mit juristischen Mitteln eine weitere Quasi-Monopolstellung des Konzerns verhindern will.