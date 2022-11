Der Meister des Marketings: Vielleicht kennen Sie ihn von ihren pubertierenden Kindern, vielleicht haben Sie ihn sogar schon einmal selbst probiert: den 4Bro Ice Tea Bubble Gum. Der pinkfarbene Eistee schmeckt in der Tat in erster Linie nach Kaugummi, ist dennoch oder gerade deswegen aber sehr beliebt bei der jungen, Social-Media-affinen Zielgruppe. Engin Ergrün hat die Eisteemarke 4Bro 2020 gegründet und traf damit den Nerv der Teenager. Das Getränk ist hierzulande sogar beliebter als Red Bull oder Monster. Noch in diesem Jahr will Ergrün die Umsatzmarke von 100 Millionen Euro knacken. Kollege Finn Walter hat den Firmengründer im nordrhein-westfälischen Lünen besucht und beschreibt, wie Ergrün als Gastarbeiterkind den Aufstieg schaffte und was Unternehmerinnen und Unternehmer von seiner Strategie lernen können .