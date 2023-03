Neuer Puma-Chef präsentiert Rekordergebnis: Wenige Wochen nach seinem Amtsantritt hat der neue Puma-Chef Arne Freundt das beste Ergebnis in der Firmengeschichte von Puma verkündet . Nun muss sich Freundt fortan an den Leistungen seines Vorgängers Björn Gulden messen lassen, der zum größeren Konkurrenten Adidas abgewandert ist. Freundt nutzte die erste Bilanz-Pk als Firmenchef, um den Spaßverderber zu geben und die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr zu dämpfen. Meine Kollegin Maren Jensen beschreibt, wie der neue Puma-Chef tickt und was ihn von Gulden unterscheidet.

Volkswagen prüft Verkauf des Werks in Russland: Der Autobauer Volkswagen führt Gespräche über einen Verkauf seines Werks im russischen Kaluga. Ein Konzernsprecher erklärte am Mittwoch auf Anfrage, man ziehe verschiedene Szenarien für die Zukunft des Geschäftsbetriebs in Russland in Betracht. Eine der Optionen sei der Verkauf der Vermögenswerte der Volkswagen Group in Russland.