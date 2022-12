Le Thi Thu Thuy (48) hat für ihren vietnamesischen Autohersteller Vinfast in New York die Aufnahme an der Tech-Börse Nasdaq beantragt. In Köln eröffnete die Marke derweil dieser Tage ihren ersten deutschen Store. Auf die beiden Modelle VF8 und VF9 müssen Interessenten dort aber noch warten.