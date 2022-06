Teurer, edler, Mercedes: Konzernchef Ola Källenius will Mercedes zur lupenreinen Luxusmarke machen. "Economics of Desire" lautete die Devise, die Källenius den Analysten beim jüngsten "Capital Markets Day" einhämmerte. Beim stilvollen Sundowner in der Sommervilla von Karl Lagerfeld ließ Källenius mitteilen, man habe gerade ein Mercedes-Coupé aus dem Jahr 1955 für 135 Millionen Euro versteigert. Das saß.

Alle Aufmerksamkeit gilt nun dem Top-Segment. Bislang haben Teilemangel und lange Wartezeiten die Preise hochgehalten und dafür gesorgt, dass Mercedes im ersten Quartal 15 Prozent Umsatzrendite einfuhr. Källenius' Luxusstrategie soll diese Margen bald dauerhaft garantieren. Konkret bedeutet das: Ab 2026 soll jeder fünfte Mercedes mehr als 100.000 Euro kosten. Der Durchschnittspreis soll von 70.000 auf 85.000 Euro steigen. Und im unteren Segment, etwas verschämt "Entry Luxury" genannt, will Mercedes die Produktion schrittweise senken.

Im schwäbischen Ländle stößt die Luxusstrategie auf Kritik. Was, wenn sich selbst die Belegschaft ihren Benz bald nicht mehr leisten kann? Wenn die Luxus-Ausrichtung als Protz-Strategie wahrgenommen wird und Kunden vergrault? Källenius jedoch will sich seine Top-Luxury-Strategie nicht von Sparfüchsen verwässern lassen. Mercedes war schon immer Luxus, weiß Källenius. Und künftig eben noch ein bisschen mehr, wie unsere Autoren Michael Freitag und Margret Hucko nach Gesprächen mit etlichen Insidern aus dem Konzern beschreiben: Mercedes und die heikle 100.000-Euro-Frage.

Übrigens: Der A-Capella-Song "Oh Lord, won´t you buy me / a Mercedes Benz" war der letzte Song, den Rock-Legende Janis Joplin am 1. Oktober 1970 aufnahm, drei Tage vor ihrem Tod.