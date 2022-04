Top-Thema: Ende einer desaströsen Affäre

Köpfe: Naren Shaam ++ Susanne Henckel ++ Michael Frick

Der Autozulieferer Continental fährt sein Geschäft in Russland wieder hoch. Trotz des politischen Drucks und des brutalen Krieges in der Ukraine nimmt der Konzern die zwischenzeitlich gestoppte Reifenproduktion in Kaluga temporär wieder auf . Allerdings hege man "keinerlei Gewinnerzielungsabsicht", die Aktion diene dem Schutz der Mitarbeitenden vor strafrechtlichen Konsequenzen.

Das internationale Autogeschäft hat ein rabenschwarzes erstes Quartal hinter sich. Corona-Lockdown in China, Chipkrise, Rohstoffpreise, Ukraine-Krieg – allein im März brach der Neuwagenverkauf in Europa um mehr als ein Fünftel ein , in den USA ebenfalls. Vieles spreche dafür, prognostiziert EY-Berater Peter Fuß , dass der EU-Neuwagenmarkt auf "einen neuen historischen Tiefstand fallen" wird. Wie genau er "historisch" definiert, wissen wir nicht.

So hoch ist der Anteil von Fords Pick-up-Truck F-150 an allen in den USA herumfahrenden Autos. Wahnsinn! Diese Zahl kam mir diese Woche beim Lesen unter, genauso wie ein paar andere Superlative, die ich gern als Partywissen mit Ihnen teile. Seit 40 Jahren ist der F-150 jedes Jahr das meistverkaufte Automodell Amerikas. Nach dem iPhone ist er das meistverkaufte US-Produkt der Welt. Und wäre der F-150 eine eigene Firma, würde sie mehr Umsatz machen als Coca-Cola, Nike oder McDonald`s. Warum das wichtig ist? 1. Weil nächste Woche der elektrische F-150 Lightning auf den Markt kommt. 2. Weil endlich Post-Corona-Frühjahrs-Partys stattfinden und Sie vielleicht mit ein paar Fakten glänzen wollen.

Lyft übernimmt den Bikesharing-Dienstleister PBSC Urban Solutions . Die US-Firma, die zum Beispiel die Leihfahrradflotte in New York betreibt, will stärker ins Geschäft mit Fahrrädern und Elektrorollern einsteigen.

Nur wenige Tage vor seinem Abgang als Vorstand der Deutschen Bahn kann Ronald Pofalla (62) einen 15-Milliarden-Euro-Deal in Übersee feiern. In Kanada hat die zuletzt wegen Erfolglosigkeit scharf gerüffelte Tochter DB International Operations im Konsortium mit anderen einen "einmaligen" (Pofalla) Vertrag ergattert: 25 Jahre lang soll der Staatskonzern dort ein Schienennetz modernisieren und betreiben . Für Pofalla muss sich das wie ein Abschiedsgeschenk anfühlen. Er selbst wechselt übrigens aus der Mobilien- in die Immobilienbranche und wird ab Mai Geschäftsführer der Gröner Group.

Schick im Sattel

Die Devise ist einfach: Bloß keine "Mamils" – also bloß keine "middle aged men in lycra". Das sind die Herren, die sich beim aktuell schönen Wetter in grellbunte Plastikleibchen mit großen Werbeaufdrucken zwängen, um auf ihren Rennrädern eine Runde zu drehen. Bitte, es geht auch mit Stil! Modelabels wie Rapha oder Café du Cycliste versuchen, die Begeisterung für Highend unterhalb des Sattels auch für darüber zu entfachen. Meine Kollegin Katharina Slodczyk, selbst begeisterte Radfahrerin, hat sich in der Boombranche umgehört.

Ride like an Egyptian: Am Nil sollen ab 2023 E-Autos gebaut werden

In Ägypten ist die El Nasr Automotive Manufacturing Company, kurz: Nasco, eine Legende. In den 1960er Jahren produzierte man in der ersten Autofabrik der arabischen Welt Fiats in Lizenz, später serbische Karossen – bis es nicht mehr ging. In Besitz des Staates soll die Legende nach mehrjähriger Pause nun wieder auferstehen. Zeitgemäß als Produzent des ersten ägyptischen Elektroautos. Ende 2021 hatte man sich extra ein paar chinesische Dongfeng-Modelle kommen lassen, um auf heimischen Straßen zu testen, welche Spezifikationen ein EV made in Egypt haben müsste. Und jetzt hat Nasco-CEO Hany El-Kholy mit dem deutschen Dienstleister FEV einen Vertrag zur Entwicklung des Mobils geschlossen , auch ein Lieferantennetzwerk sollen die FEV-Leute aufbauen. 2023 soll dann die Produktion in Helwan starten, dem Grünheide am Nil sozusagen.