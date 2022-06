Nur etwa 1.000 der insgesamt 500.000 verkauften Daimler-Trucks hatten 2021 einen Elektroantrieb. Doch die Transformation wird auch im Schwerlastverkehr ankommen. Daimler Trucks reagierte darauf bereits mit der Beteiligung am Anlagenbauer Manz, doch Technologievorstand Andreas Gorbach (47) will höher hinaus. Er denkt an eigene Gigafabriken. Meine Kollegen Margret Hucko und Michael Freitag zeigen, wie es klappen könnte - und welche Hürden auf dem Weg dorthin noch warten .

Hasta la vista, Saarlouis? Ganz so weit ist Ford noch nicht, doch seit Mittwoch deutet viel auf einen Abschied hin. Valencia hat das Werk im Saarland im Wettbieten um ein neues E-Modell ausgestochen. Rund 4.600 Mitarbeiter in Saarlouis blicken in eine unsichere Zukunft.

Ausgefallene Flüge, vergessene Koffer, verärgerte Kunden: Die Luftfahrtbranche leidet unter Personalmangel. Billigflieger Easyjet streicht deshalb weitere Flüge. Chaotische Zustände kennt man parallel von der Bahn. Reisewüste Deutschland, das nötigt auch Promi-Mobilisten wie Julia Jäkel (50) ein dreifaches "Uff!" ab .