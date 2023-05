Wer einen Lucid "Air" fahren will, muss weit über 100.000 Euro ausgeben. Trotz dieser Fabelpreise verdient Peter Rawlinson (65) mit dem für ihn "besten Auto der Welt" kein Geld. Im Gegenteil. Im ersten Quartal 2023 verbrannte Lucid fast 780 Millionen Dollar. "Ein Blutbad für Lucid", schrieb ein bekannter Tech-Influencer. Noch stützt Hauptinvestor Saudi-Arabien Rawlinson. Doch der Druck auf den einstigen Tesla-Supermann steigt.

Deepdrive der Woche: Sorge vor dem China-Overkill

Die Auto Shanghai geriet gerade zur Machtdemonstration chinesischer Automobilhersteller. Den deutschen Konzernen blieb nur eine Nebenrolle. Geht das so weiter, droht ihnen ein Desaster. Die Allianz hat in einer Studie berechnet: Steigern chinesische Fabrikate ihren Marktanteil in der Heimat von aktuell 50 Prozent bis 2030 auf 75 Prozent, verlieren Europas Autobauer mehr als 7 Milliarden Euro Nettogewinn – pro Jahr. Noch extremer wären die Folgen, sollte BYD, Nio und Co. der Durchbruch in Europa gelingen: 10 Prozent Marktanteil könnten die europäischen Autobauer rund 24 Milliarden Euro an Wertschöpfung kosten.