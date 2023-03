From Hero to Zero – das ist in knappen Worten die Sicht der deutschen Regulierer auf die Digitalbank N26. Konkret sind es Defizite in der Betrugs- und Geldwäscheaufklärung, die den Bankenaufsehern missfallen. Seit Oktober 2021 dürfen deshalb die Gründer Valentin Stalf und Maximilian Thayenthal nicht mehr als 50.000 neue Kunden auf ihre Plattform lassen. Die Hoffnungen, dass sich die staatlich verordnete Wachstumsbremse bald lösen könnte, haben sich zwischenzeitlich zerschlagen. Stattdessen gab es neue Hausaufgaben. Damit aber gerät auch der Fahrplan in Richtung Gewinnschwelle in Zeitverzug. Dabei könnten die beiden Gründer frisches Geld schon früher gebrauchen als erwartet.