Natalya Nepomnyashcha wuchs in einem sozialen Brennpunkt in Bayern auf, studierte ohne Abitur und arbeitet heute es als Unternehmensberaterin bei EY. In Deutschland ist sie damit noch immer eine Seltenheit. Damit das nicht so bleibt, verhilft Nepomnyashcha Nichtakademikerkindern zum sozialen Aufstieg, erzählt sie meiner Kollegin Maren Jensen im Interview. Welche Tipps die Beraterin Unternehmen gibt, die den Fachkräftemangel beklagen, lesen Sie hier.