Notenbanker im Irrtum: Am morgigen Donnerstag geschieht bei der Europäischen Zentralbank sehr wahrscheinlich historisches. Nach mehr als zehn Jahren des billigen Geldes wird die Bank ihren Kurs ändern. Damit gestehen die Notenbanker um Präsidentin Christine Lagarde auch ein wenig ihren bisherigen Irrtum ein: Monatelang hatten sie sich geweigert, die Ernsthaftigkeit des Inflationsproblems anzuerkennen. Ob sie den Kampf gegen die Preissteigerungen jetzt noch rechtzeitig aufnehmen, wird sich noch zeigen. In jedem Fall ist es ein guter Zeitpunkt für eine Zwischenbilanz: Kollege Kai Lange hat sich noch einmal angeschaut, wie sich die Zentralbanker um Lagarde in den vergangenen Monaten zum wachsenden Inflationsproblem geäußert haben. Herausgekommen ist eine Dokumentation: Die Chronik einer historischen Fehleinschätzung .

Spac-Deal in Sicht: Vor zwölf Monaten gab Gisbert Rühl seinen Job an der Spitze des Duisburger Metallhändlers Klöckner & Co. auf – jetzt ist er wieder aktiv . Gemeinsam mit Partnern hat Rühl eine Börsenhülle - eine sogenannte Spac - geschaffen. Damit will er in Kürze das Heizungstechnikunternehmen Tado an den Aktienmarkt bringen. Für Rühl ist es nicht der erste Spac-Deal: Auch den Hörboxenhersteller und Kinderzimmerliebling Tonies lotste er auf diesem Wege bereits an die Börse.