Unsere Kollegen Anna Driftschröer und Helmut Reich haben sich das Geschehen angesehen und einige prominente Beispiele gefunden für Russland-Ableger bekannter westlicher Konzerne, die bereits in neuen Besitz und Betrieb übergegangen sind, vom Autobauer Renault über die Baumarktkette Obi bis zum Ölkonzern Shell.

Das derzeit wohl prominenteste Beispiel für das lukrative Lückenfüllen ist die Übernahme von 850 McDonald’s-Filialen in Russland. Der Russland-Ableger machte zuletzt immerhin einen Anteil von 10 Prozent am Gesamtumsatz von McDonald's aus. Da lohnt es sich genauer hinzusehen: Wer ist der Mann, der Ronald McDonald gewissermaßen in Ronald Ronaldowitsch McDonaldow verwandeln will. Kollege Lutz Reiche porträtiert Russlands neuen Fast-Food-König, einen früheren Bergmann, der schon in den 90er-Jahren in der Kohleindustrie ein Vermögen machte, und der jetzt wohl erneut abkassieren wird.