Die Döpfner-Leaks zeigen auch, wie sehr es bei Springer kocht. Die Strategie und die Personalpolitik auf der Führungsebene sind erratisch. Der Chef träumt vom ganz großen Ding in den USA, die Zukunft der klassischen deutschen Säulen – "Bild"- und "Welt"-Gruppe – ist ungewiss. Der Wirrkopf an der Spitze gefährdet das Unternehmen, analysiert mein Kollege Martin Noé. Seine Forderung im Kommentar: Döpfner muss gehen. Tut er das nicht freiwillig, müssen die anderen Eigentümer dafür sorgen – vor allem Friede Springer und das Private-Equity-Unternehmen KKR. Die Hintergründe des Springer-Chaos haben Martin Noé und Christina Kyriasoglou schon in der mm-Titelgeschichte vom März ausgeleuchtet: Der große Plan des sprunghaften Mathias Döpfner.