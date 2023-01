Allenthalben ist von der kommenden Rezession die Rede, aber noch läuft es gut in der Wirtschaft. Das zeigt sich auch am Arbeitsmarkt: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind in Deutschland derzeit 45,6 Millionen Menschen erwerbstätig . Das sind so viele wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Vor allem die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte sorgt für Belebung.

Der europäische Gaspreis hat zum Jahresauftakt seine Talfahrt dank der ungewöhnlich milden Wintertemperaturen fortgesetzt. Der Standard-Terminkontrakt an der Energiebörse in den Niederlanden lag am Montag bei 72,75 Euro pro Megawattstunde für Lieferungen im Februar. So günstig war europäisches Gas zuletzt im Februar 2022 – vor Beginn des Krieges in der Ukraine.