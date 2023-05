Liebe Leserin, lieber Leser,

wer Politik besser verstehen will, muss sich in der Regel die Netzwerke der Beteiligten anschauen, und zwar sowohl die persönlichen als auch die finanziellen: Wer kennt wen? Wer finanziert was? In Berlin etwa brachten diese Fragen zuletzt bemerkenswerte Verbindungen im Wirtschaftsministerium ans Tageslicht: Patrick Graichen, wichtiger Staatssekretär im Hause Habeck, hat merkwürdig viele Verwandte in seinem beruflichen Umfeld, sein Trauzeuge wäre gerade um ein Haar Chef der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur geworden. Nachdem Minister Robert Habeck den Fehler hatte einräumen müssen, begann heute die parlamentarische Aufarbeitung der Affäre. Habeck und Graichen stellten sich den Fragen der Abgeordneten.