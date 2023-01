Mehr Durchblick in der Energiepolitik: Vor lauter Deckeln und Bremsen konnte man in Sachen Strom, Öl und Gas in den vergangenen Monaten schon einmal leicht den Überblick verlieren. Was gilt jetzt eigentlich? Was soll das bringen? Und funktioniert es? Diese Fragen hat für Sie unsere Energieexpertin Anna Driftschröer aufgeschlüsselt.