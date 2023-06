Dass es Musiker in die Wirtschaftsschlagzeilen schaffen – und womöglich sogar einem Phänomen ihren Namen geben –, hat Seltenheitswert. Der US-Sängerin Beyoncé ist es kürzlich gelungen – indem sie mit dem Eröffnungskonzert ihrer "Renaissance"-Tour die Hotel- und Gastronomiepreise in Schweden derart in die Höhe trieb, dass der Chefvolkswirt der Danske Bank, Michael Grahn, die inflationären Folgen in der "Financial Times" sogar als "Beyonce-Effekt" betitelte . Wer in Deutschland Konzerte von ihr sehen will oder von Bruce Springsteen oder Taylor Swift, muss ebenfalls tief in die Tasche greifen. Wie es kommt, dass die Ticketpreise zuletzt irre Höhen erreicht haben, wer an den Konzerten wie viel verdient und welche Player die lukrative Branche wie unter sich aufteilen, erfahren Sie in Interview meines Kollegen Lutz Reiche mit dem Konzertagenten Berthold Selige. Es sind ernüchternde Einsichten, von denen Sie sich allerdings nicht den Spaß an Livekonzerten verderben lassen sollten. Gerade für unbekanntere Künstler sind die Einnahmen daraus nämlich enorm wichtig – mal ganz abgesehen davon, dass Livemusik einfach Spaß macht. In diesem Sinne Ihnen einen schönen Abend!